Calciomercato, la regola sui costi accende lo scontro in Serie A: Napoli bloccato, Milan contrario

Lo scontro sul calciomercato spacca la Serie A: una norma sui costi blocca diverse società e riaccende il dibattito in Lega. Napoli al centro del caso, ma la questione coinvolge quasi tutti i club.

In Lega Serie A è esplosa una frattura profonda attorno all’indice del costo del lavoro allargato, parametro che condiziona le operazioni di mercato. La norma, così com’è formulata, impone a diversi club di vendere prima di acquistare, limitando di fatto la libertà di manovra.

Il Napoli è la società più esposta: avendo superato la soglia fissata a 0,8, è costretto a muoversi a saldo zero. Una situazione che potrebbe cambiare con l’inserimento delle riserve di liquidità nel calcolo dell’indice, proposta sostenuta dalla maggioranza dei club durante l’assemblea di Lega.

Su venti società, sedici hanno votato a favore della modifica. Quattro, però, hanno scelto una linea diversa: Inter, Juventus e Roma si sono astenute, mentre il Milan ha espresso voto contrario, manifestando apertamente le proprie perplessità sulla revisione delle regole in corsa.

Il tema è approdato anche sul tavolo della FIGC, riunita in consiglio straordinario in videoconferenza. Dalla Federazione è arrivato un messaggio netto: per intervenire sulle norme federali serve l’unanimità dei club di Serie A.

Il consiglio federale condivide l’impostazione della maggioranza delle società, ma al momento non può procedere a una modifica formale delle Noif. Per questo è stata chiesta alla Lega una presa di posizione ufficiale da parte dei club contrari o astenuti, con la rinuncia preventiva a eventuali azioni future contro la Federazione.

Ora la decisione torna nelle mani del presidente Simonelli, chiamato a ricompattare la Serie A. Solo con un voto unanime il dossier potrà tornare sul tavolo e incidere concretamente sulle regole del calciomercato.