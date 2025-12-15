Recuperi Serie A dopo la Supercoppa Italiana 2025/26: date confermate per Napoli, Inter, Milan e Bologna

Il calendario della Supercoppa Italiana 2025/26 e le conseguenze sul campionato di Serie A sono ormai ufficiali: le squadre impegnate nel torneo in Arabia Saudita dovranno rinviare alcune gare della sedicesima giornata e recuperarle nel mese di gennaio.

Leggi anche Dazn introduce il nuovo Pass Giornata per seguire tutta la Serie A

La competizione si giocherà dal 18 al 22 dicembre a Riyadh con il formato a quattro squadre che vede protagoniste Napoli, Inter, Milan e Bologna, qualificatesi grazie ai piazzamenti in campionato e alla vittoria della Coppa Italia.

In virtù degli impegni in Arabia Saudita, le quattro società saltano la 16ª giornata di Serie A, prevista nel weekend del 20-21 dicembre, e le rispettive partite contro Parma, Lecce, Como e Verona vengono spostate a gennaio 2026.

La Lega Serie A ha definito il programma completo dei recuperi delle gare rinviate, distribuite su due giorni nella seconda settimana di gennaio:

Napoli-Parma: mercoledì 14 gennaio, ore 18:30

Inter-Lecce: mercoledì 14 gennaio, ore 20:45

Verona-Bologna: giovedì 15 gennaio, ore 18:30

Como-Milan: giovedì 15 gennaio, ore 20:45

Queste date consentono alle squadre coinvolte di completare gli impegni di campionato subito dopo la pausa natalizia e prima della ripresa regolare della stagione.

L’edizione 2025/26 della Supercoppa Italiana rappresenta un’altra tappa importante nel panorama del calcio italiano, confermando l’interesse per la formula “final four” fuori dai confini nazionali e le ripercussioni sul calendario della Serie A.