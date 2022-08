Risultati Serie A : Atalanta Milan 1-1 e Napoli Monza 4-0

A Bergamo finisce. Messias sciupa, subito dopo Malinovskyi (29') scocca un sinistro di prima intenzione che batte Maignan complice la deviazione di Kalulu. Doppia occasione per Pasalic (la prima sventata in corner da Maignan), sull'altro fronte De Ketelaere libera Tonali anticipato da Musso. Il pari (68') lo sigla Bennacer con un bel diagonale sul palo lontano. E' 1-1 anche in Bologna-Verona. Felsinei avanti con Arnautovic (21'), pari di Henry (43').

Vince e convince il Napoli di Spalletti. Nel debutto al 'Maradona', Monza liquidato 4-0. Gara a senso unico. Pericolosi Lozano, Kim e Osimhen,al 35' la sblocca Kvaratskhelia con un gran tiro dal limite. Osimhen manca il raddoppio, ma nel recupero (47') si riscatta su assist di Anguissa.Ospiti mai incisivi. Straripante il georgiano Kvaratskhelia: tris al al 62'. Kim di testa fa poker (93'). Pari al Castellani (0-0) fra Empoli e Fiorentina. Vicario salva su Ikoné, Destro spreca, al 53' va ko l'arbitro Marchetti, sostituito dal 4° uomo Sacchi.

