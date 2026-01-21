Filippo Santori, dj italiano morto a Bali: l'ultimo messaggio prima della tragedia

Un dj italiano di 42 anni è stato trovato morto a Bali dopo giorni di silenzio sui social. L’ultimo messaggio, pubblicato a Natale, parlava di problemi di salute e impegni annullati.

Filippo Santori, 42 anni, originario di Pesaro, è stato trovato senza vita mentre si trovava in vacanza a Bali. Speaker radiofonico e tecnico del suono, aveva lasciato l’Italia a novembre per un soggiorno che avrebbe dovuto unire lavoro e riposo.

Negli ultimi giorni, però, i contatti con amici e conoscenti si erano improvvisamente interrotti. L’assenza di aggiornamenti sui social aveva alimentato la preoccupazione, fino alla conferma della notizia che ha colpito l’ambiente musicale e chi lo conosceva da tempo.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a una polmonite, anche se restano da chiarire alcuni passaggi delle ore precedenti alla morte.

A rendere la vicenda ancora più dolorosa è l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram il giorno di Natale. Santori aveva spiegato di non sentirsi bene e di essere costretto a restare a Bali, annunciando l’annullamento delle serate previste e chiedendo scusa per l’assenza.

Quel breve testo, scritto con tono semplice e diretto, è diventato oggi l’ultimo segno pubblico lasciato dal dj pesarese, trasformandosi in un messaggio che molti stanno rileggendo con un significato completamente diverso.