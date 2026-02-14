Morto Claudio Sterpin, ultimo contatto di Liliana Resinovich prima della scomparsa

La scomparsa di Claudio Sterpin riporta al centro il caso Resinovich. Aveva 86 anni ed era tra le ultime persone ad aver parlato con la donna prima della sua sparizione a Trieste nel dicembre 2021.

Claudio Sterpin è morto a 86 anni. Era ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara, a Trieste. La notizia è stata diffusa in serata durante la trasmissione televisiva Quarto Grado.

Ex maratoneta, Sterpin era noto anche per il suo legame con Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico cittadino.

Fu lui l’ultima persona ad aver parlato con Resinovich la mattina della scomparsa. Tra i due c’era una relazione e le sue dichiarazioni sono state fin dall’inizio centrali per ricostruire le ultime ore della donna.

Nel corso degli anni, la sua figura è rimasta al centro del dibattito pubblico insieme al marito della vittima, Sebastiano Visintin. Tra i due non sono mancati scontri e accuse, sfociate anche in azioni legali.

Il caso Resinovich resta aperto e segnato da molti interrogativi. Con la morte di Sterpin si perde una delle voci più coinvolte nella vicenda, che continua a essere seguita sul piano giudiziario.