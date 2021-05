Davide Masitti : Dj italiano Da Frikkyo morto in Francia con una pugnalata

In Francia mistero sulla morte di un dj, originario di Modena,martedì scorso con una coltellata al fianco. A perdere la vita, nel piccolo paese di Saint Michel de Castelnau,, 49 anni, in arte "", noto a livello internazionale come veterano della musica elettronica. Lo riporta 'Il Resto del Carlino'. In Francia è stata aperta un'indagine per omicidio volontario. La compagna Anna, 38 anni, triestina, è sotto custodia giudiziaria. La donna ha negato tutte le accuse spiegando che David si è fatto male.

Nel paese di appena 245 persone, Davide si è trasferito due anni fa con la sua compagna e due figli per inseguire il suo sogno musicale. L'allarme è stato dato ai soccorritori martedì sera verso le 23.30. Da quanto si apprende, l'uomo è stato presumibilmente colpito da una sola pugnalata al suo fianco mentre si trovava nel suo cottage. Il partner sarebbe in custodia con l'accusa di "violenza volontaria". Secondo gli investigatori, ha colpito il 49enne con un colpo, ma senza l'intenzione di ucciderlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale francese "Sudouest", la donna ha negato ogni responsabilità sostenendo che l'uomo si sia procurato la ferita, poi fatale.

