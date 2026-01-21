Distinguersi attraverso la sostenibilità. Trust pubblica il nuovo Impact Report 2024-2025

La multinazionale olandese Trust International annuncia ufficialmente la pubblicazione del suo "Impact Report 2024-2025", un documento che segna un altro anno di costanti progressi nell'integrazione della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) all'interno del proprio modello di business. Il rapporto delinea le attività intraprese per generare un impatto positivo duraturo e riassume i traguardi raggiunti nell'ultimo anno fiscale.

Rating Gold di EcoVadis per il terzo anno consecutivo

A marzo 2025, Trust ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la medaglia Gold di EcoVadis. Questo prestigioso riconoscimento colloca l'azienda nel 5% delle imprese con la valutazione più alta a livello globale e nel 2% delle aziende più virtuose nel settore della distribuzione di computer, periferiche e software. Il mantenimento di questo standard è particolarmente significativo poiché EcoVadis innalza annualmente i requisiti necessari per ottenere le medaglie

Adesione al Global Compact delle Nazioni Unite

Un pilastro fondamentale della strategia ESG di Trust è l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite. Grazie a questo impegno, l'azienda si conforma ai Dieci Principi relativi ai diritti umani, alle condizioni di lavoro, alla tutela ambientale e al contrasto alla corruzione. Questa collaborazione rafforza i pilastri sociale e di governance, affiancandosi all'impegno ambientale già avviato attraverso la Science Based Targets initiative (SBTi)

Nuovi standard nel design ergonomico

Sul fronte dell'innovazione di prodotto, Trust è diventato il primo marchio di accessori per PC a ricevere la certificazione ufficiale ErgoCert per tre dei suoi prodotti di punta: i mouse Bayo II Wireless e Bayo+, e la tastiera Keyra Ergonomic. Questo traguardo conferma l'attenzione del brand verso il benessere e l'inclusività negli ambienti professionali

Risultati concreti nel packaging e visione futura

Tra il secondo trimestre del 2024 e il secondo trimestre del 2025, Trust ha ridotto del 25% l'uso di plastica e del 32% quello di materiale espanso negli imballaggi dei prodotti. Nei casi in cui l'uso della plastica è ancora necessario, questa è stata sostituita con plastica riciclata, a conferma dell'impegno concreto di Trust nel ridurre l'impatto ambientale in ogni fase dello sviluppo del prodotto.

Guardando al futuro, l'azienda sta lavorando all'ottimizzazione della rete logistica tramite centri di distribuzione regionali per abbattere le emissioni di CO2 e alla creazione del Digital Product Passport (DPP), che offrirà ai consumatori massima trasparenza su materiali, origine e riciclabilità dei prodotti.

"Quest'anno ha portato progressi significativi per Trust, insieme a nuove sfide che ci spronano ad andare ancora oltre", ha dichiarato Dorothee de Backer, Responsabile Prodotti e Marketing. "Non puntiamo semplicemente a soddisfare le aspettative in materia di sostenibilità, ma a superarle, grazie ai nostri prodotti, alle soluzioni di packaging e al comfort, alla qualità e alla longevità offerti ai clienti. Questo è ciò che ci motiva quotidianamente e l'atteggiamento che guiderà la fase successiva del nostro cammino verso la sostenibilità."