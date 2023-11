Trust IMPACT REPORT 2022-2023

Il percorso di Trust verso un futuro sostenibile





Dopo l’attuazione dell’ambiziosa strategia ESG nel 2021, Trust ha continuato a concentrarsi sulla creazione di un futuro più sostenibile per l'Azienda.

Con la pubblicazione dell’Impact Report 2022-2023, l'Azienda illustra così gli obiettivi, i risultati e i piani messi in atto nell'ultimo anno





Trust International, azienda multinazionale specializzata nel settore degli accessori per il lifestyle digitale (tastiere, webcam, periferiche per pc e laptop, prodotti dedicati al sound & vision e alle console di gaming), ha presentato anche quest’anno il suo Impact Report 2022-23.





L’Impact Report di Trust conferma l’importanza del percorso intrapreso dell’Azienda per rendere sostenibili i propri accessori digitali a 360°: sostenibili per le persone, sostenibili per il pianeta, a prezzi sostenibili.

“Con la sostenibilità al centro della mission di Trust, i nostri clienti possono e si aspettano pratiche ancora più sostenibili da parte nostra in futuro. La responsabilità ambientale, sociale e di governance (ESG) è più importante che mai, e ci aspettiamo e speriamo che le certificazioni di terze parti diventino lo standard per supportare le dichiarazioni legate all'ESG, in modo che le affermazioni prive di prove diventino rapidamente un fatto del passato". – afferma Rob Smit, Responsabile Qualità e ESG di Trust Internation B.V.

Prodotti più sostenibili



Nel periodo di riferimento 2022-2023 Trust ha presentato 59 prodotti realizzati con plastiche riciclate post-consumo. Tra questi, due dei prodotti più importanti sono stati lanciati proprio quest'anno, ovvero il set tastiera e mouse wireless Trezo Comfort e le cuffie da gioco Forta, entrambi realizzati con l'85% di plastica riciclata. Inoltre, Trust ha presentato quattro nuovi prodotti realizzati con materiali certificati FSC®.

Imballaggi più sostenibili



Sostituendo gran parte degli imballaggi in plastica con cartone riciclabile o carta certificata FSC®, nel corso di quest’anno fiscale, Trust ha registrato una riduzione media di plastica per imballaggio del 21,5%. Inoltre, l’Azienda è riuscita a sostituire gli inserti in schiuma utilizzati per imballare le scrivanie da gioco con cartone riciclabile, con una riduzione del 75% della schiuma nell'imballaggio della scrivania da gioco Luminus RGB rispetto alla scrivania da gioco Dominus.

Altri riconoscimenti

Nel novembre 2022 Trust ha ottenuto la Medaglia d'oro da EcoVadis. Questo risultato colloca l'azienda nel primo 2% delle società valutate da EcoVadis nel settore della “vendita all'ingrosso di computer, periferiche informatiche e software", dimostrando ulteriormente il continuo miglioramento delle prestazioni di sostenibilità.

Più certificazioni



Per essere certi di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale in tutta l'azienda, quest'anno fiscale ha visto un aumento del numero di certificazioni a cui Trust si sottopone e chiede ai propri fornitori. Oltre ad aver ottenuto la certificazione Global Recycled Standard (GRS) e ad aver utilizzato una serie di materiali certificati FSC® , l’Azienda ha anche aumentato il numero dei fornitori certificati BSCI e implementato una strategia di audit più rigorosa.

