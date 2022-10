Trust condivide il suo Impact Report 2021-2022

IMPACT REPORT: Misurare, ripensare e riciclare

Trust International, azienda multinazionale specializzata nel settore degli accessori per il lifestyle digitale (tastiere, webcam, periferiche per pc e laptop, prodotti dedicati al sound & vision e alle console di gaming), ha presentato anche quest’anno il suo Impact Report 2021-2022.

L’Impact Report di Trust rende perfettamente l'idea del percorso dell’Azienda per rendere sostenibili i propri accessori digitali a 360°: sostenibili per le persone, sostenibili per il pianeta, a prezzi sostenibili.

“Siamo perfettamente consapevoli del nostro ruolo nel crescente problema dei rifiuti elettronici e della produzione ad alta intensità energetica di prodotti tecnologici. La sostenibilità non si raggiunge da un giorno all'altro. È uno sforzo continuo, compiuto ogni giorno e con tutti gli attori della catena del valore. Vogliamo essere trasparenti sulle nostre azioni e dimostrare che è possibile offrire accessori digitali sostenibili a un prezzo accessibile.”, afferma Dorothee Backer, Head of Product di Trust International B.V.

Valutazione

Nel periodo 2021-2022 Trust si è concentrata nella misurazione della propria impronta ecologica nell’intero ciclo di vita e sulla ricerca di opportunità per ridurre l’impatto ambientale negativo (CO2eq) sull’ambiente, migliorando al contempo la circolarità dei prodotti.

Ripensare

L’azienda ha creato delle “linee guida per la progettazione ecocompatibile”, ripensando al modo in cui i prodotti vengono progettati e utilizzati, senza eliminare i requisiti di performance e qualità, utilizzando meno risorse lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. Ad oggi queste linee guida vengono utilizzate per incoraggiare i fornitori di Trust a produrre in modo più sostenibile.

Utilizzo dei materiali riciclati

Nel periodo 2021-2022 Trust ha presentato alcuni prodotti in plastica riciclata post – consumo e ne ha venduti diversi con la propria etichetta FSC® sulla confezione. L’azienda, infatti, si sta impegnando a realizzare l’80% di tutti i nuovi prodotti con materiali riciclati. Senza dimenticare il packaging: il 75% di tutti i nuovi imballaggi, infatti, è in cartone certificato FSC® .

Certificare

Il brand motiva e forma i fornitori a soddisfare gli elevati requisiti di sostenibilità dell’Azienda, richiedendo certificazioni che garantiscano l’origine dei materiali riciclati. Per garantire condizioni di lavoro eque, Trust chiede anche ai fornitori di ottenere la certificazione BSCI.

EcoVadis Medaglia d’argento

Gli sforzi non sono passati inosservati: a giugno l’azienda ha infatti ricevuto la medaglia d’argento EcoVadis, il più affidabile rating di sostenibilità aziendale al mondo. Trust è tra il 25% dei brand più sostenibili valutate da EcoVadis.

Impact Report 2021-2022

Il rapporto completo può essere letto e scaricato all’indirizzo www.trust.com/sustainability e al seguente link: https://dezlwerqy1h00.cloudfront.net/images/contentpages/esg/trust-impact-report-2021-2022.pdf.





L'ambizione del brand è quella di avviare e intensificare ulteriormente il dialogo con i rivenditori, i consumatori, i partner di produzione, i dipendenti e gli altri stakeholder per offrire prodotti equi e accessibili a tutti.





L’Impact report 2021-2022 mira a facilitare questo dialogo affermando chiaramente gli obiettivi, le azioni, i progressi e le sfide dell'azienda.





