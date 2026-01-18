Paolini travolge Sasnovich all'esordio agli Australian Open

Jasmine Paolini apre gli Australian Open con una prova autoritaria: partita controllata dall’inizio alla fine e qualificazione rapida al secondo turno, senza concedere spazio alla reazione dell’avversaria.

Partenza impeccabile per Jasmine Paolini nel primo turno degli Australian Open. La tennista italiana ha liquidato la russa Aljaksandra Sasnovich con un netto 6-1, 6-2, chiudendo l’incontro in poco più di un’ora e mostrando subito grande solidità.

Fin dai primi scambi, Paolini ha imposto ritmo e precisione, conquistando rapidamente il controllo del campo. Il servizio e le risposte profonde hanno impedito alla rivale di trovare continuità, mentre i game scorrevano uno dopo l’altro senza veri momenti di equilibrio.

La giocatrice azzurra non ha mai concesso spiragli, gestendo con lucidità i turni in battuta e aumentando la pressione nei momenti chiave. Sasnovich ha faticato a contenere la spinta dell’italiana, incapace di entrare realmente nel match.

Per Paolini si tratta di un avvio incoraggiante dopo le recenti esperienze tra la Billie Jean King Cup vinta con l’Italia e la partecipazione alle Wta Finals di Riad. Il successo le permette di proseguire il cammino a Melbourne con fiducia e continuità.

Al secondo turno, la numero sette del ranking mondiale affronterà una tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech, in una sfida che definirà il suo prossimo passo nel torneo.