fin dal gioco originale LIFE IS STRANGE, uscito quasi 11 anni fa, gli indimenticabili personaggi di Max Caulfield e Chloe Price hanno vissuto, letteralmente, un tornado di emozioni: amicizia, amore, dolore e perdita.

Ora si è avverato ciò che sembrava impossibile: finalmente le due ragazze si ritroveranno in Life is Strange: Reunion, una nuova avventura annunciata da SQUARE ENIX durante un livestream. Sviluppato da Deck Nine Games, Life is Strange: Reunion uscirà il 26 marzo 2026 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam® e Microsoft Store su Windows).

In Life is Strange: Reunion visiteremo ancora una volta l'Università Caledon, dove Max Caulfield lavora come insegnante di fotografia. Dopo un fine settimana passato in viaggio, Max trova la sua amata Caledon in fiamme, con un inferno di fuoco che sta distruggendo il campus e mettendo fine alle vite degli amici, gli alunni e i colleghi di Max. Max fugge dalla distruzione solo grazie al riavvolgimento (che ritorna per la prima volta dal Life is Strange originale), un'abilità sovrannaturale che le permette di tornare indietro nel tempo.

Dopo essere saltata dentro un selfie scattato qualche giorno prima, Max ha solo tre giorni per capire com'è iniziato l'incendio. Riuscirà a sfruttare questa seconda occasione per evitare la catastrofe?

È in questo momento che, con grande stupore di Max, Chloe Price arriva alla Caledon come conseguenza scioccante della fusione delle sequenze temporali da parte della nostra protagonista in Life is Strange: Double Exposure. Tormentata da incubi di un passato che non ha mai vissuto e con la realtà che le sta sfuggendo di mano, Chloe ha bisogno dell'aiuto di Max.

Per la prima volta nella serie, potremo giocare sia con Max che con Chloe nello stesso gioco, alternando tra i due diversi punti di vista nel corso della storia.

Useremo il potere di riavvolgimento di Max per annullare e rifare delle scelte, cambiare il corso delle conversazioni e manipolare l'ambiente per risolvere dei puzzle a quattro dimensioni, e l'insolenza di Chloe, la sua mente acuta e la sua sfacciataggine per far parlare i sospettati principali, così da arrivare dove Max non può.

Il gioco parte da una storia concreta incentrata sui personaggi, una delle maggiori caratteristiche della serie Life is Strange, con scelte significative che determinano il corso della trama e che culminano in una conclusione epica che mette fine alla storia di Max e Chloe.

L'edizione standard del gioco sarà disponibile a soli €49,99. È anche possibile comprare una Deluxe Edition, un Twin Pack e una Collector's Edition. Pre-ordinando qualsiasi edizione, sarà possibile ricevere il DLC "Completi classici di Max e Chloe". Questo extra è disponibile anche con l'acquisto di qualsiasi edizione durante il primo mese di vendita.

Life is Strange: Reunion - Deluxe Edition – €59,99

Gioco completo, più:

Mini-colonna sonora digitale

Artbook digitale

Fumetto digitale

Documentario dietro le quinte esclusivo con le attrici Hannah Telle (Max) e Rhianna DeVries (Chloe)

Life is Strange: Reunion – Twin Pack – €69,99

Life is Strange: Reunion – Edizione standard

Life is Strange: Double Exposure - Edizione standard

*Pre-ordinando il Twin pack, si avrà accesso immediato a Life is Strange: Double Exposure.

Life is Strange: Reunion – Collector’s Edition –€69,99

Gioco completo, più: