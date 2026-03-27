Life is Strange Reunion arriva su PC e console, finale della saga di Max e Chloe

Square Enix lancia Life is Strange Reunion su PC e console, nuovo capitolo che chiude la storia di Max e Chloe tra viaggi nel tempo e un incendio da fermare all’Università Caledon.

Square Enix ha distribuito Life is Strange: Reunion, nuovo episodio della serie narrativa che prosegue e conclude la storia di Max Caulfield e Chloe Price. Il titolo è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Sviluppato da Deck Nine Games, il gioco riporta le due protagoniste insieme dopo undici anni. Max, ora insegnante di fotografia all’Università Caledon, si trova di fronte a una nuova emergenza: un incendio devastante che minaccia il campus e le persone che lo abitano.

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Per salvarsi e tentare di cambiare il destino degli altri, Max torna a usare il suo potere di riavvolgere il tempo, già visto nel primo capitolo della serie. Questa abilità diventa centrale per modificare eventi, correggere decisioni e influenzare dialoghi e situazioni.

L’arrivo di Chloe Price sconvolge ulteriormente la vicenda. La ragazza riappare a causa delle anomalie temporali generate in precedenza, ma è tormentata da ricordi che non le appartengono e da una realtà instabile che fatica a comprendere.

Per la prima volta nella saga, i giocatori controllano entrambe le protagoniste nello stesso capitolo. Le capacità di Max si combinano con il carattere diretto e provocatorio di Chloe, utile per ottenere informazioni e spingere avanti le indagini.

Il gameplay alterna esplorazione, dialoghi e puzzle basati sulla manipolazione del tempo. Le scelte restano decisive e influenzano lo sviluppo della trama fino al finale, che chiude definitivamente l’arco narrativo delle due protagoniste.

Il titolo è proposto in tre versioni: standard, Deluxe Edition e Twin Pack, ciascuna con contenuti aggiuntivi dedicati ai fan della serie.