Gene Hackman: eredità da 80 milioni di dollari, figli esclusi dal testamento

Gene Hackman, scomparso lo scorso 18 febbraio all'età di 95 anni, ha lasciato un patrimonio stimato di 80 milioni di dollari. Secondo il testamento redatto nel 1995 e aggiornato nel 2005, l'intera eredità è stata destinata alla seconda moglie, Betsy Arakawa, escludendo i tre figli nati dal precedente matrimonio con Faye Maltese: Christopher (65 anni), Elizabeth (62) e Leslie (58).

Betsy Arakawa è deceduta pochi giorni prima del marito, l'11 febbraio, a causa di una rara sindrome polmonare da hantavirus. Questo scenario apre la possibilità che l'eredità possa essere trasferita ai figli di Hackman, in base alle leggi sulla successione intestata. L'avvocato californiano Tre Lovell ha spiegato che, poiché la moglie è morta prima dell'attore, il patrimonio potrebbe essere distribuito ai figli, a meno che non siano stati nominati altri beneficiari.

Inoltre, il testamento di Arakawa prevedeva che, nel caso in cui entrambi fossero deceduti entro 90 giorni l'uno dall'altro, i suoi beni sarebbero stati destinati a un trust e successivamente donati in beneficenza, dopo aver coperto eventuali spese mediche.

Al momento, i figli di Hackman non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla questione dell'eredità. Tuttavia, fonti riportano che il figlio Christopher ha assunto un avvocato specializzato in trust e successioni, suggerendo la possibilità di una futura disputa legale.

La situazione rimane incerta e potrebbe evolversi in una complessa battaglia legale per la distribuzione del patrimonio dell'attore.

