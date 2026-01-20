Deragliamento di un treno in Catalogna, 20 feriti dopo il crollo di un muro

Un nuovo incidente ferroviario colpisce la Spagna a distanza di poche ore da un’altra tragedia. Un treno è uscito dai binari in Catalogna provocando numerosi feriti, alcuni in condizioni critiche, mentre emergono le prime ipotesi sulle cause.

La rete ferroviaria spagnola torna al centro della cronaca per un nuovo incidente avvenuto nella serata di martedì 20 gennaio, a poca distanza dal recente disastro in Andalusia. Questa volta il deragliamento si è verificato nei pressi di Gelida, in Catalogna, coinvolgendo un convoglio passeggeri.

Il bilancio provvisorio parla di almeno 20 persone ferite. Cinque di loro hanno riportato traumi gravi e sono state trasportate d’urgenza in ospedale, mentre gli altri passeggeri hanno subito lesioni di minore entità o contusioni.

Dalle prime ricostruzioni emerge che l’incidente sarebbe stato causato dal cedimento improvviso di un muro di contenimento. La struttura avrebbe collassato proprio mentre il treno stava transitando lungo il tratto interessato, finendo per ostacolare i binari e provocare l’uscita del convoglio dalla sede ferroviaria.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, le forti piogge che hanno interessato la Catalogna negli ultimi giorni vengono considerate un possibile fattore determinante. Le precipitazioni intense avrebbero indebolito il terreno e compromesso la stabilità del muro, fino al suo crollo.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, consentendo l’evacuazione dei passeggeri e il trasporto dei feriti nelle strutture sanitarie della zona. Le autorità hanno avviato accertamenti tecnici per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.