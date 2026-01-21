Spagna, nuovo deragliamento in Catalogna: morto il macchinista e oltre 30 feriti

Un nuovo grave incidente ferroviario colpisce la Catalogna: un treno regionale si schianta contro un muro crollato sui binari. Il bilancio è pesante, con una vittima e decine di feriti, mentre il traffico resta paralizzato su più linee.

La rete ferroviaria spagnola torna al centro dell’emergenza dopo un incidente ferroviario avvenuto in Catalogna, a poca distanza temporale dalla tragedia che in Andalusia aveva provocato decine di vittime. Questa volta il bilancio parla di un macchinista deceduto e di almeno trenta persone rimaste ferite.

L’allarme è scattato alle 21.02, quando i servizi di emergenza hanno ricevuto la prima segnalazione dal chilometro 64 della linea R4, nel tratto compreso tra Gelida e Sant Sadurní, nei pressi di Barcellona. Secondo le informazioni diffuse, cinque dei feriti verserebbero in condizioni gravi.

Leggi anche Deragliamento di un treno in Catalogna, 20 feriti dopo il crollo di un muro

Il convoglio regionale, partito da Manresa e diretto a Sant Vicenç de Calders, avrebbe impattato contro un muro di contenimento collassato improvvisamente sui binari. L’urto è stato frontale e non ha lasciato scampo al conducente del treno.

Le autorità stanno concentrando le verifiche sulle condizioni del terreno. Le prime valutazioni collegano il cedimento della struttura alle forti piogge che hanno interessato la Catalogna negli ultimi giorni, compromettendo la stabilità del muro.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla linea R4 è stata completamente sospesa, con pesanti ripercussioni per i collegamenti locali e regionali.

Le difficoltà non si sono limitate a questo episodio. Nella stessa giornata, un altro treno della linea R1, tra Blanes e Maçanet, è uscito dai binari senza causare feriti. In quel caso, la causa è stata individuata nella caduta di massi sui binari dopo una violenta tempesta che ha colpito l’area di Girona.

Anche su questa tratta il servizio è stato interrotto, mentre i tecnici lavorano per rimuovere i detriti e ripristinare in sicurezza la linea.