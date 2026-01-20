Mourinho apre alla Juventus: Nessun veto sul futuro bianconero

Mourinho non chiude alla Juventus e sorprende parlando del suo futuro. Alla vigilia della sfida europea con il Benfica, il tecnico portoghese affronta senza tabù il tema bianconero, tra passato, rivalità e rispetto per le grandi panchine.

José Mourinho non esclude un possibile approdo sulla panchina della Juventus. Alla vigilia dell’impegno di Champions League contro il Benfica, il tecnico portoghese ha chiarito di non avere preclusioni, nemmeno alla luce del suo passato all’Inter e delle tensioni vissute negli anni successivi.

Intervenendo in conferenza stampa, Mourinho ha spiegato che accetterebbe una chiamata da un grande club senza farsi condizionare dalle rivalità storiche. A suo giudizio, ciò che sorprende davvero non è il cambio di maglia di un allenatore affermato, ma vedere società di alto livello affidarsi a profili privi di esperienza significativa.

Nel suo ragionamento, l’allenatore ha citato esempi di colleghi che potrebbero sedere su panchine tradizionalmente rivali senza che questo rappresenti uno scandalo. Per Mourinho, il valore professionale viene prima delle appartenenze e la storia personale fa parte del percorso di ogni tecnico.

Il portoghese ha poi affrontato il tema del rapporto con il pubblico bianconero, riconoscendo che le reazioni ostili nascono soprattutto dal suo legame con l’Inter. Le esperienze successive, dal Manchester United alla Roma, hanno inciso meno sull’atteggiamento dei tifosi rispetto al suo passato nerazzurro.

Secondo Mourinho, la presenza di allenatori con una forte personalità tende ad alzare l’intensità dell’ambiente, nel bene e nel male. Fischi compresi, che fanno parte del gioco e della pressione che accompagna le grandi sfide e i grandi stadi.