Spalletti alla Juventus: nuovo progetto bianconero con esperienza e visione

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e il club bianconero ne ha annunciato l’arrivo con un comunicato che sottolinea la sua lunga esperienza e la capacità di dare identità alle squadre che guida.

“Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera. Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!”, si legge nella nota diffusa dalla società.

Classe 1959, nato a Certaldo, Spalletti ha iniziato la carriera in panchina dopo aver giocato tra le altre con Spezia ed Empoli. Proprio con il club toscano ha trovato le prime soddisfazioni da allenatore, conquistando una Coppa Italia Serie C e affermandosi progressivamente in Serie A come uno dei tecnici più innovativi del panorama italiano.

La crescita è arrivata con l’Udinese nei primi anni 2000, dove ha ottenuto tre qualificazioni consecutive alle competizioni europee e ha guidato i friulani alla loro prima storica partecipazione in Champions League nel campionato 2004/05. Il percorso lo ha poi portato alla Roma, con cui ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, confermandosi figura di riferimento tra i tecnici italiani.

Dal 2009 al 2014 ha lavorato in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, vincendo due campionati, una coppa nazionale e una supercoppa. Successivamente è rientrato in Italia guidando nuovamente la Roma e poi l’Inter.

Nel 2023 ha conquistato lo Scudetto con il Napoli, riportando il titolo sotto il Vesuvio dopo oltre trent'anni. Terminata l’esperienza partenopea, ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno.

Spalletti farà il suo debutto sulla panchina bianconera sabato allo stadio Zini, nella sfida di Serie A contro la Cremonese.