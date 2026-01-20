Onda improvvisa travolge i sindaci di Taormina e Santa Teresa durante diretta Facebook

Un’onda improvvisa ha interrotto una diretta Facebook sul lungomare di Santa Teresa di Riva, dove due sindaci documentavano i danni del maltempo. L’episodio, ripreso in video, si è concluso senza feriti.

Il maltempo che da ore colpisce la costa jonica siciliana ha regalato un momento di forte tensione sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nel Messinese. I sindaci Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice si trovavano sul posto per mostrare in tempo reale gli effetti della tempesta quando il mare ha cambiato improvvisamente volto.

Durante la diretta, mentre le immagini scorrevano tra detriti e acqua che invadeva la passeggiata, un’onda anomala ha raggiunto i due amministratori, sorprendendoli e costringendoli ad arretrare. L’impatto non ha provocato conseguenze fisiche, ma ha reso evidente quanto la situazione fosse instabile e potenzialmente pericolosa.

Il filmato è stato successivamente condiviso sui social da De Luca, accompagnato da un messaggio di prudenza rivolto ai cittadini. L’invito è stato chiaro: evitare lungomari e corsi d’acqua, soprattutto nelle ore segnate dagli effetti del ciclone Harry, che ha aggravato le condizioni meteo lungo il versante ionico dell’isola.