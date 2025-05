Ondata improvvisa travolge una coppia a Maho Beach e la scaraventa contro le rocce

Una sorpresa drammatica ha colpito Maho Beach, famosa per le sue acque turchesi e il traffico aereo mozzafiato. Una coppia in passeggiata è stata travolta da un'improvvisa ondata, sbattuta violentemente contro le rocce. L’incidente, documentato da Brian Wade e diffuso da Accuweather, ha catturato l'attenzione per le ferite visibili riportate dai malcapitati.

Secondo quanto raccontato da Wade a Storyful, la donna è apparsa in condizioni piuttosto serie subito dopo l’incidente, mentre l’uomo perdeva sangue da entrambe le ginocchia. Non è chiaro se si tratti di turisti, ma la dinamica suggerisce che non fossero preparati alla forza improvvisa del mare in quella zona.

Maho Beach è nota per la sua vicinanza alla pista dell’aeroporto internazionale di Sint Maarten, ma anche per le onde che possono diventare insidiose, soprattutto quando il mare si agita improvvisamente. L’episodio rilancia l’attenzione sulla prudenza da adottare durante le passeggiate sulla riva, anche in luoghi all’apparenza tranquilli.