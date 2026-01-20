Santa Teresa di Riva, auto inghiottita da una voragine dopo il maltempo

Una buca improvvisa si apre sull’asfalto durante una mareggiata in provincia di Messina: un automobilista anziano ignora i divieti, precipita con la vettura e viene soccorso dai volontari, riportando diverse ferite.

Il violento peggioramento delle condizioni meteo ha provocato nuovi danni lungo il litorale di Santa Teresa di Riva, nel Messinese. Le mareggiate hanno indebolito il manto stradale del lungomare, già compromesso da precedenti eventi atmosferici.

Nonostante il divieto di transito disposto dal Comune, un anziano alla guida di un’auto ha deciso di percorrere comunque il tratto costiero. Poco dopo, l’asfalto ha ceduto all’improvviso, aprendo una voragine che ha risucchiato il veicolo.

Leggi anche Inghiottita da una balena come Pinocchio: L'incredibile storia di sopravvivenza di Julie McSorley

Il cedimento si sarebbe formato sotto la carreggiata a causa dell’azione continua del mare. Il peso dell’auto ha fatto collassare la superficie, trasformando la strada in una trappola che ha messo seriamente in pericolo il conducente.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai volontari intervenuti sul posto e successivamente trasferito in ospedale. I medici hanno riscontrato diverse lesioni, ma le sue condizioni non risultano critiche.

Il responsabile della Protezione civile regionale ha sottolineato come il rispetto delle ordinanze sia fondamentale per garantire la sicurezza collettiva. Le limitazioni al traffico, ha ricordato, vengono adottate esclusivamente per prevenire situazioni di grave rischio.

Secondo la Protezione civile, comportamenti imprudenti non mettono in pericolo solo chi li compie, ma anche i soccorritori chiamati a intervenire in scenari resi instabili dal maltempo.

È stato infine rivolto un appello alle amministrazioni locali affinché rafforzino le attività di informazione e sensibilizzazione, invitando i cittadini a rispettare in modo rigoroso le disposizioni di sicurezza emanate durante le emergenze meteorologiche.