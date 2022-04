A Brescia operaio muore cadendo dal tetto

L'caduto da una Sirmione è morto ieri pomeriggio all'Ospedale Civile di. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. L'uomo, di nazionalità rumena, 54 anni, era caduto da un'altezza di dodici metri. Impiegato in un'impresa di manutenzione del mantovano, stava camminando sulla copertura in plexiglas di un lucernario, suldi un condominio, quando la lastra ha ceduto facendola cadere nel vuoto. L'di 54 anni è morto all'Ospedale Civile di

Caduto da un'altezza di dodici metri, l'uomo ha riportato ferite mortali. Nel primo pomeriggio di venerdì il 54enne stava effettuando lavori di manutenzione ordinaria su un tetto di un condominio al civico 105 di via Verona, frazione Lugana di Sirmione. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, l'uomo, di nazionalità rumena, impiegato in un'impresa di manutenzione del mantovano, stava camminando sulla copertura in plexiglas di un pozzo posto sulla sommità dell'edificio, quando la lastra ha ceduto provocando la caduta nel vuoto. Le sue condizioni erano già molto critiche nell'immediatezza dell'incidente.

