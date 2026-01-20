Gaston in lacrime, Sinner avanza agli Australian Open e lo consola

L’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open si chiude in anticipo per il ritiro di Hugo Gaston. Un passaggio del turno amaro, segnato dall’infortunio del francese e da un gesto di grande sportività.

Jannik Sinner accede al secondo turno degli Australian Open dopo il ritiro di Hugo Gaston, arrivato oggi, martedì 20 gennaio, poco oltre l’ora di gioco. Il tennista italiano aveva iniziato il match con autorità, imponendo ritmo e intensità fin dai primi scambi.

Nel corso del secondo set sono emerse le difficoltà fisiche del francese, sempre meno incisivo al servizio. Sinner se n’è accorto rapidamente: l’avversario non riusciva più a spingere come nei primi game, segnale di un problema che ha poi portato all’interruzione definitiva dell’incontro.

A fine partita Gaston è scoppiato in lacrime e Sinner si è avvicinato per consolarlo, mostrando rispetto e sensibilità. L’azzurro ha spiegato di essere dispiaciuto per un epilogo del genere, riconoscendo il talento e il tocco del rivale. Nel prossimo turno affronterà James Duckworth, reduce dalla vittoria in cinque set contro Dino Prizmic.