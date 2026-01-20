Hugo Gaston, profilo e numeri del primo rivale di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner debutta agli Australian Open 2026 contro Hugo Gaston, francese creativo e specialista della terra. I precedenti sorridono all’azzurro, ma il primo turno di Melbourne nasconde sempre insidie.

Martedì 20 gennaio Jannik Sinner apre il suo cammino agli Australian Open 2026 affrontando Hugo Gaston, numero 93 del ranking mondiale. L’italiano arriva a Melbourne da bicampione in carica, forte dei titoli conquistati nel 2024 e nel 2025.

I due si sono già incrociati in passato in due occasioni, entrambe favorevoli a Sinner. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, chiuso in due set dall’azzurro, in una partita che aveva messo in evidenza la differenza di continuità tra i due.

Gaston, 25 anni, ha iniziato a giocare a tennis da bambino grazie al padre. La terra battuta resta la superficie su cui si esprime meglio, in linea con l’ammirazione dichiarata per Rafa Nadal, modello tecnico e mentale per la sua carriera.

Il momento più luminoso nei tornei dello Slam è arrivato al Roland Garros 2020, quando, partendo da wild card, raggiunse gli ottavi di finale eliminando Stan Wawrinka all’esordio prima di arrendersi a Dominic Thiem.

Negli anni successivi il francese non è riuscito a trasformare quel risultato in una crescita costante, pur restando stabilmente nei primi cento del mondo. Il suo miglior piazzamento rimane la 58ª posizione, toccata nel 2022.

Alto 1,73 metri, Gaston compensa la mancanza di potenza con sensibilità di mano e variazioni continue. Il colpo che lo rappresenta di più è la smorzata, usata per spezzare il ritmo e costringere l’avversario a uscire dalla zona di comfort.

Contro Sinner servirà una prestazione perfetta per provare a invertire una tradizione finora sfavorevole, in un esordio di Slam che mette subito alla prova ambizioni e condizione.