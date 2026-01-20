Elon Musk provoca Ryanair sul Wi-Fi Starlink

La tensione tra Elon Musk e Ryanair torna a salire sui social, tra battute pungenti, riferimenti al Wi-Fi Starlink e una provocazione che ha riacceso l’attenzione degli utenti.

Lo scontro tra Elon Musk e Ryanair si è riacceso su X, dove l’imprenditore ha criticato la compagnia low cost per la mancata adozione del Wi-Fi a bordo basato su Starlink, servizio satellitare sviluppato dalla sua azienda.

Dopo settimane di scambi indiretti con i vertici del vettore, Musk ha risposto a un post ironico di Ryanair con una frase destinata a far discutere: «Quanto costa acquistarvi?». Un commento breve, ma sufficiente a rilanciare il dibattito online.

Leggi anche Elon Musk rassicura l'Ucraina: Starlink resterà attivo

Subito dopo, il miliardario ha ripreso una battuta già utilizzata in precedenza, dichiarando di voler comprare la compagnia e rimettere “Ryan” al comando come legittimo sovrano, alludendo a un cambio simbolico ai vertici.

Il tutto è arrivato a pochi giorni da un sondaggio pubblicato dallo stesso Musk sul suo profilo, in cui chiedeva se fosse il caso di acquistare Ryanair e restituirne la guida a Ryan. La proposta, formulata in tono provocatorio, ha raccolto l’approvazione di circa l’80% dei partecipanti.