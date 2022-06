Guerra Ucraina, Kiev : Elon Musk ci ha dato rete Starlink

"Elon Musk non lavora solo alla missione su Marte, ha fornito la nostra intelligence Starlink, davvero necessaria per missioni speciali" dell'ucraino 007: scrive su Twitter il ministero della Difesa di Kiev, pubblicando l'immagine di tre soldati con il volto oscurato e una scatola con il sistema. La rete Starlink per Internet globale è già disponibile in 32 paesi ed è di gran lunga la più grande flotta satellitare mai messa in orbita. A febbraio, le speculazioni dei media avevano parlato di una fornitura al battaglione Azov.

Nel frattempo, è probabile che la Russia acquisisca il controllo di Luhansk in Ucraina entro poche settimane. Lo ha affermato un funzionario della difesa americano, citato dal Washington Post. Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono già sotto pressione e potrebbero cadere sotto il peso delle forze russe in una settimana, riferisce il funzionario statunitense che il progresso della Russia sta comportando un pesante costo per il suo esercito in termini di morti e feriti.

