Ascolti tv, Imma Tataranni domina la domenica sera con oltre 3,9 milioni di spettatori

La fiction Imma Tataranni domina la prima serata dell’8 marzo grazie al ritorno con la quinta stagione. L’episodio d’esordio con Vanessa Scalera supera i 3,9 milioni di spettatori e stacca nettamente gli altri programmi in onda la domenica.

La nuova stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore parte subito forte. L’episodio inaugurale trasmesso domenica 8 marzo su Rai1 è stato il programma più seguito della serata, con 3.961.000 spettatori e uno share del 24,1%. La serie con Vanessa Scalera conquista il pubblico e si lascia alle spalle tutte le altre proposte televisive della prima serata.

Alle spalle della fiction si piazza Canale 5 con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che ha raccolto 1.577.000 spettatori e il 13,1% di share. Su Italia 1 la puntata de Le Iene ha ottenuto 1.215.000 spettatori, pari al 9,9%.

Sul Nove il talk condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa ha registrato 1.350.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rete 4 il programma di approfondimento Fuori dal Coro ha raggiunto 647.000 spettatori, fermandosi al 5,2%.

Ascolti più contenuti per le altre reti generaliste. Presadiretta su Rai3 ha totalizzato 732.000 spettatori con il 4,1%, mentre su La7 il documentario Il caso Epstein – Il racconto continua ha interessato 605.000 persone, pari al 3,5%.

Su Rai2 il film Divorzio a Las Vegas ha intrattenuto 437.000 spettatori con il 2,4% di share. Chiude la serata Tv8 con la pellicola Operation Fortune, che ha registrato 221.000 spettatori e l’1,4%.

Nella fascia dell’access prime time la sfida è stata molto più equilibrata. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha coinvolto 4.416.000 spettatori con il 23,1%, mentre su Rai1 Affari Tuoi ha raccolto 4.319.000 spettatori e il 22,7% di share.