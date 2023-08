Inghiottita da una balena come Pinocchio: L'incredibile storia di sopravvivenza di Julie McSorley

L'insolita vicenda di Julie McSorley, 58 anni, riecheggia il famoso racconto di Pinocchio, ma con un epilogo straordinario e ancor più reale. Nel novembre del 2020, mentre si trovava sul suo kayak nella pittoresca baia di San Luis Obispo, in California, Julie si è trovata coinvolta in un incontro inimmaginabile: è stata inghiottita da una balena megattera. Accompagnata da un'amica, Julie stava esplorando una zona dell'oceano che speravano di osservare i cetacei da una distanza sicura, quando l'impensabile è divenuto realtà. Un evento straordinario, catturato su video, ha rapidamente attirato l'attenzione globale. Ecco la narrazione diretta di una delle protagoniste.

Julie McSorley, una fisioterapista di professione, ha condiviso la sua straordinaria esperienza con il portale online Slate. "Ci stavamo dirigendo verso l'oceano da circa 30 minuti. Proprio un attimo prima di virare indietro, è accaduto. In quel preciso istante, pensavo che la balena mi avrebbe gettata in acqua. Ma no, mi sono ritrovata all'interno della bocca della balena", ha rivelato.

"È stato tutto così rapido", ha continuato Julie, "Inizialmente, ho pensato di trovarmi semplicemente nell'acqua. Poi la balena ha chiuso la bocca e ci ha trascinate sott'acqua. Le sue dimensioni sono così imponenti che è come cavalcare un'onda. Non riuscivo a vedere nulla. Non ricordo nemmeno se avevo gli occhi aperti o chiusi. La mia priorità principale era trattenere il respiro."

L'esperienza è stata senza dubbio straordinaria, ma come è finita? "Temevo che la balena potesse trascinarci in profondità. Fortunatamente indossavamo giubbotti di salvataggio: non appena la balena ha aperto la bocca e ci ha liberate, siamo risalite in superficie. Fino a quel momento, tutto era un'oscurità avvolgente." Tuttavia, Julie è riuscita a catturare la scena incredibile con il suo telefono, che si trovava sulla superficie dell'acqua. Un membro della Guardia Costiera, testimone della scena, le ha soccorse e le ha riportate in salvo a bordo.

"La mia amica Liz era scioccata, è rimasta senza parole per un po' di tempo", ha aggiunto Julie, riflettendo sulla reazione della sua compagna di avventura.

Questa stupefacente narrazione di sopravvivenza rappresenta un incredibile esempio di come l'inesauribile potenza della natura possa riservare momenti di imprevedibile meraviglia, persino quando ci si trova nel cuore di situazioni straordinarie e apparentemente insuperabili.

