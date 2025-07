Netflix e Meghan Markle: il futuro dell'accordo è ancora incerto, ma potrebbe convenire a entrambi

Il contratto tra Meghan Markle e Netflix, firmato nel settembre 2020 e valido per cinque anni, è in scadenza. La partnership, che ha portato alla produzione di contenuti televisivi da parte dei duchi di Sussex, non è ancora stata rinnovata e, secondo fonti come The Sun e People, potrebbe non esserlo affatto. Tuttavia, altre fonti suggeriscono che la situazione sia più complessa di quanto sembri.

Secondo Newsweek, Netflix potrebbe avere ancora interesse a mantenere un rapporto commerciale con la duchessa. La piattaforma di streaming è infatti azionista del marchio 'As Ever', il nuovo progetto imprenditoriale di Meghan, che vende vino, prodotti agricoli, marmellate e granelli di fiori attraverso un e-commerce. La recente docuserie "With Love, Meghan" è stata ideata proprio per promuovere questo brand, creando una sinergia che lega direttamente il successo del programma a quello dell’azienda e, di riflesso, agli interessi economici di Netflix.

La seconda stagione di "With Love, Meghan", attesa per l'autunno, potrebbe quindi diventare un momento decisivo. L'esperto di cultura e branding Nick Ede ha spiegato che le prestazioni della serie potrebbero determinare se il colosso dello streaming intenderà continuare la collaborazione. Ede ha anche illustrato una possibile alternativa: un accordo "first look", grazie al quale Meghan potrebbe proporre i propri progetti ad altri studi, mantenendo però per Netflix il diritto di prelazione.

Secondo Ede, per la duchessa è fondamentale far crescere il marchio "As Ever", e ciò potrebbe avvenire anche attraverso canali alternativi come YouTube, una piattaforma che le garantirebbe visibilità globale. Nonostante ciò, il legame con Netflix rimane strategico: in questi anni la piattaforma ha offerto visibilità e supporto determinanti a lei e al principe Harry, consolidando la loro immagine nel settore dell’intrattenimento.

Qualora il rapporto si interrompesse, Meghan potrebbe comunque valutare nuove collaborazioni con realtà come Hulu o Disney. Tutto dipenderà dai risultati della prossima stagione della serie e dalle strategie che Netflix deciderà di adottare nei confronti della duchessa di Sussex.