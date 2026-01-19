Incidente ferroviario ad Adamuz, indagini su giunto rotto e deragliamento anomalo
Un deragliamento su una linea appena rinnovata, un treno quasi nuovo e pochi secondi decisivi. L’incidente di Adamuz apre interrogativi tecnici e giudiziari, tra ipotesi contrastanti e prime verifiche sui binari.
L’attenzione degli investigatori si concentra su un evento definito anomalo: un treno di Iryo, sottoposto a revisione pochi giorni prima, è uscito dai binari su un tratto rettilineo della linea rinnovata di recente, in Andalusia.
La Commissione sugli incidenti ferroviari e il tribunale di Montoro stanno portando avanti verifiche parallele. Le prime valutazioni riducono la probabilità di un errore umano, mentre prendono corpo le ipotesi legate a un problema strutturale dell’infrastruttura.
Durante i sopralluoghi, i tecnici hanno individuato un giunto di snodo danneggiato, elemento che potrebbe aver compromesso la stabilità del binario. Il dettaglio assume peso soprattutto per la breve finestra temporale tra il deragliamento e l’impatto.
Tra le piste considerate figurano un guasto al treno, un cedimento del binario o una combinazione di più fattori. L’ipotesi del sabotaggio, al momento, viene ritenuta poco plausibile dagli inquirenti.
I racconti dei sopravvissuti descrivono una dinamica improvvisa, senza segnali premonitori evidenti. Un quadro che rafforza la definizione di deragliamento “estremamente strano”, destinato a restare sotto esame finché non emergeranno dati tecnici conclusivi.