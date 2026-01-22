Spagna, treno contro gru ad Alumbres: ennesimo incidente ferroviario

Un treno passeggeri si scontra con una gru vicino a Cartagena: feriti lievi e traffico sospeso. L’episodio riaccende l’attenzione su una serie ravvicinata di incidenti ferroviari avvenuti in diverse regioni della Spagna.

Un convoglio passeggeri della Feve è rimasto coinvolto in un violento impatto con una gru nella località di Alumbres, a pochi chilometri da Cartagena, nella regione di Murcia. L’urto ha provocato momenti di forte tensione tra i viaggiatori, ma le persone rimaste coinvolte hanno riportato solo ferite di lieve entità.

L’episodio si inserisce in una sequenza di eventi che, in pochi giorni, ha messo sotto pressione il sistema ferroviario spagnolo. Si tratta infatti del terzo incidente registrato in un arco temporale molto ristretto, con conseguenze diverse ma accomunate da gravi disagi alla circolazione.

Martedì 20 gennaio, in Catalogna, un macchinista ha perso la vita dopo che un muro di contenimento è crollato su un treno locale della linea R4, tra Gelida e Sant Sadurní, nei pressi di Barcellona. Nello stesso incidente, almeno trenta passeggeri sono rimasti feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale per accertamenti.

Quel drammatico evento è avvenuto a soli due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, dove uno scontro ha causato la morte di 42 persone, segnando uno dei momenti più gravi per il trasporto su rotaia nel Paese negli ultimi anni.

Nella stessa giornata di martedì, un altro convoglio della linea R1 è deragliato tra le stazioni di Blanes e Maçanet. In questo caso non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha comportato l’interruzione del servizio ferroviario. Le indagini hanno attribuito l’accaduto alla caduta di massi sui binari, provocata dalla forte tempesta che ha interessato l’area di Girona.

La successione di questi eventi ha portato alla sospensione temporanea di alcune tratte e a verifiche tecniche straordinarie sulle infrastrutture, mentre le autorità competenti continuano a monitorare la sicurezza delle principali linee ferroviarie.