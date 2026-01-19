Valentino Garavani è morto a 93 anni per cause naturali, lontano dai riflettori

Valentino Garavani è morto il 19 gennaio 2026 a 93 anni per cause naturali nella sua casa di Roma, dopo un progressivo indebolimento fisico negli ultimi anni senza eventi traumatici immediati.

Valentino Garavani si è spento il 19 gennaio 2026 nella sua residenza di Roma, all’età di 93 anni. Il decesso è stato attribuito a cause naturali, dato che negli ultimi tempi il celebre stilista aveva accusato un progressivo indebolimento delle forze, senza che un evento improvviso ne provocasse la fine.

Secondo le prime informazioni, Garavani è morto serenamente nel sonno, in un momento di quiete e senza sofferenze acute. La sua salute negli ultimi anni era diminuita gradualmente, tipico di un processo di invecchiamento fisiologico piuttosto che di una malattia specifica.

Un episodio significativo nella sua lunga vita risale al 2011, quando una caduta in casa gli causò la frattura del femore. L’incidente richiese un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. Sebbene fosse riuscito a riprendere a camminare, quell’infortunio lasciò segni di maggiore fragilità e un progressivo adattamento del suo stile di vita.

Negli ultimi due anni Valentino aveva ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche, preferendo ritirarsi nella tranquillità delle sue dimore private. Pur non essendo mai state rese note diagnosi di malattie croniche gravi, il suo livello di energia e la partecipazione a eventi mondani erano costantemente diminuiti.

Attorno a lui rimaneva un team medico privato che monitorava costantemente il suo stato di salute, accompagnandolo nella quotidianità. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nel mondo della moda, ricordato per l’impatto duraturo sullo stile e l’eleganza italiana.