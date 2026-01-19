Valentino Garavani, addio al maestro dell'eleganza italiana a 93 anni

Valentino Garavani, simbolo dell’eleganza italiana nel mondo, si è spento a 93 anni nella sua casa di Roma. La notizia segna la fine di una delle carriere più influenti della moda contemporanea.

Valentino Garavani è morto all’età di 93 anni, nella sua residenza romana, circondato dall’affetto delle persone più care. La scomparsa dello stilista chiude un capitolo fondamentale della storia del Made in Italy, di cui è stato interprete e ambasciatore per oltre sei decenni.

Fondatore della maison Valentino, Garavani ha costruito un linguaggio estetico riconoscibile in tutto il mondo, fatto di linee pure, colori iconici e una visione dell’alta moda capace di attraversare epoche e tendenze senza perdere identità.

Accanto a lui, per gran parte della vita privata e professionale, Giancarlo Giammetti. Il loro primo incontro segnò l’inizio di un sodalizio che avrebbe trasformato un talento creativo in un vero impero internazionale, mantenendo nel tempo un legame umano solido e discreto.

Nel corso degli anni, Valentino ha vestito figure di primo piano dello spettacolo, della politica e dell’aristocrazia, diventando sinonimo di raffinatezza senza tempo. Le sue collezioni hanno definito uno stile che ancora oggi influenza designer e maison di tutto il mondo.

La camera ardente sarà allestita a Roma, in Piazza Mignanelli 23, presso PM23, nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18.

I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio, alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, sempre a Roma.