Ciclone Harry flagella il sud italia: allerta rossa e onde fino a 9 metri

Il ciclone Harry colpisce il Sud con venti violenti e mareggiate estreme. Scatta l’allerta rossa su Sardegna e Sicilia, mentre scuole e uffici chiudono in decine di comuni per limitare i rischi.