Ciclone Harry flagella il sud italia: allerta rossa e onde fino a 9 metri
Il ciclone Harry colpisce il Sud con venti violenti e mareggiate estreme. Scatta l’allerta rossa su Sardegna e Sicilia, mentre scuole e uffici chiudono in decine di comuni per limitare i rischi.
Una nuova fase di maltempo intenso investe l’Italia meridionale a causa del ciclone Harry, che sta portando condizioni meteorologiche critiche soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria.
L’area di bassa pressione, alimentata da correnti instabili provenienti dal Nord Africa, mantiene il Paese in una situazione di diffusa instabilità, con particolare concentrazione sulle Isole Maggiori.
In numerosi comuni le autorità hanno disposto la chiusura temporanea di scuole, uffici pubblici e parchi, per ridurre l’esposizione ai pericoli legati a vento, pioggia e mare agitato.
Sulla Sicilia soffiano già venti di burrasca dai quadranti orientali, in progressiva estensione verso Sardegna e Calabria. L’intensità è destinata ad aumentare nella giornata di martedì, con raffiche che potranno raggiungere forza di tempesta.
Le precipitazioni saranno diffuse, ma le principali criticità riguarderanno soprattutto la forza del vento, lo stato del mare e le mareggiate lungo le coste più esposte.
Secondo le previsioni, il moto ondoso potrà toccare valori eccezionali, con onde comprese tra gli otto e i nove metri, creando condizioni particolarmente pericolose per la navigazione e per le zone costiere.
L’allerta rossa resta attiva su parte di Sardegna e Sicilia, mentre la protezione civile monitora l’evoluzione del sistema ciclonico e invita alla massima prudenza negli spostamenti.