Maltempo, il ciclone Harry colpisce il Centro-Sud: allerta rossa in Sardegna e Sicilia

Un’intensa perturbazione ciclonica investe il Centro-Sud con piogge torrenziali, vento impetuoso e mare in tempesta. Sardegna e Sicilia sotto allerta rossa, Calabria in arancione, con possibili disagi diffusi.

L’inizio della settimana è segnato da una violenta ondata di maltempo che si concentra sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori. Le autorità hanno diramato l’allerta rossa per ampie aree di Sardegna e Sicilia, dove il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche è elevato.

La Calabria, invece, è interessata da un’allerta arancione, con condizioni atmosferiche instabili e fenomeni intensi soprattutto lungo i versanti orientali. Le precipitazioni, previste tra oggi e domani, potrebbero risultare continue e particolarmente abbondanti.

Il sistema ciclonico è accompagnato da una forte ventilazione di scirocco, capace di raggiungere livelli di burrasca con raffiche fino a tempesta. Lungo le coste esposte sono attese mareggiate estese, con onde elevate e possibili difficoltà per la navigazione e le attività portuali.

Oltre alla pioggia, è previsto un progressivo calo della quota neve, con fiocchi che potrebbero spingersi su rilievi sempre più bassi, aumentando il rischio di disagi alla viabilità nelle zone interne.

Secondo le valutazioni meteorologiche, l’intensità del ciclone Harry rende questo episodio uno dei più severi degli ultimi anni per le aree coinvolte, con un quadro complessivo caratterizzato da condizioni estreme e rapidi peggioramenti locali.