Ascolti tv: Chi Vuol Essere Milionario domina la serata, bene lo speciale su Ornella Vanoni

La domenica televisiva incorona il quiz di Gerry Scotti, che guida il prime time davanti a Rai1 e Nove. Buoni risultati anche per l’access, con la sfida serrata tra Canale 5 e Rai.

Il prime time di domenica 18 gennaio premia il quiz di Gerry Scotti, che con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale 5 supera i due milioni di spettatori e chiude con il 16,6% di share, conquistando la leadership della serata.

Seconda posizione per Rai1, dove la fiction “Prima di noi” totalizza 1.921.000 telespettatori e l’11,2% di share, mantenendo un buon livello di fedeltà del pubblico ma senza riuscire a insidiare il programma Mediaset.

Ottimo risultato per Nove: lo speciale “Ornella senza fine” legato a “Che tempo che fa” coinvolge 1.702.000 persone e raggiunge il 10,5% di share, confermandosi tra le proposte più seguite della serata.

Subito fuori dal podio si collocano Rai3 con “Report”, visto da 1.548.000 spettatori (8,2%), e Italia 1 con “Le Iene”, che ottiene 1.171.000 presenze e il 9% di share. Più distanti Rete 4 con “Fuori dal Coro” (638.000, 4,8%), Rai2 con “Il mio regno per una farfalla” (608.000, 3,1%), La7 con “The Peacemaker” (344.000, 1,9%) e Tv8 con “Nonno questa volta è guerra!” (297.000, 1,6%).

Nell’access prime time la sfida resta apertissima: “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 guida con 4.876.000 spettatori e il 24,1% di share, seguita da “Affari tuoi” su Rai1 che coinvolge 4.468.000 persone pari al 22,1%.