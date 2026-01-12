Ascolti tv: Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo guida la serata, sfida serrata con Prima di noi

La domenica televisiva premia il quiz di Canale 5, che supera di misura la fiction di Rai1. Equilibrio assoluto nell’access prime time tra i due storici game show, con distacchi minimi sia in spettatori che in share.

Il prime time domenicale si chiude con la vittoria di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale 5, capace di conquistare 2.285.000 telespettatori e il 18% di share. La proposta di Rai1, la fiction “Prima di noi”, resta vicinissima con 2.257.000 spettatori e una quota del 14%.

Sul terzo gradino del podio sale l’approfondimento di Rai3: “Report” coinvolge 1.341.000 persone, pari al 7,6% di share. Subito dopo si colloca Italia 1 con “Le Iene”, che ottiene 1.286.000 spettatori e il 10,9%.

Più distanziate le altre reti generaliste. Rete 4 con “Fuori dal Coro” raccoglie 714.000 spettatori e il 5,7% di share, mentre Rai2 con il film “Il principe di Roma” si ferma a 625.000 spettatori, pari al 3,3%.

Tra le reti minori, Tv8 propone “Quel piccolo grande miracolo di Natale”, seguito da 524.000 spettatori con il 3% di share. La7 con “Entrapment” registra 442.000 spettatori e il 2,5%, mentre Nove con “Che Tempo Che Fa – Best Of” raggiunge 371.000 spettatori, pari al 3,2%.

Nell’access prime time si assiste a un vero testa a testa tra i due game show leader. Canale 5 con “La Ruota della Fortuna” totalizza 5.033.000 spettatori e il 25,2% di share, superando di pochissimo “Affari Tuoi” su Rai1, che ottiene 5.007.000 spettatori con il 24,9%.