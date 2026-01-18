Ornella senza fine, lo speciale di Fabio Fazio celebra Vanoni in prima serata

Un omaggio in diretta a una delle voci più iconiche della musica italiana: Fabio Fazio guida una serata evento dedicata a Ornella Vanoni, tra interpretazioni, racconti e ospiti d’eccezione.

Domenica 18 gennaio Fabio Fazio torna in prima serata sul NOVE con Ornella senza fine, uno speciale in diretta pensato per ripercorrere la carriera e l’eredità artistica di Ornella Vanoni. L’evento sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

La trasmissione unirà musica e narrazione, alternando performance dal vivo a momenti registrati nei luoghi più significativi per la cantante. Un racconto costruito attraverso canzoni, testimonianze e sorprese, con l’obiettivo di restituire un ritratto intimo e allo stesso tempo collettivo.

Leggi anche Milano dedica un'aiuola a Ornella Vanoni: l'annuncio di Fabio Fazio

Sul palco si alterneranno artisti di generazioni e stili diversi: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani e Malika Ayane, chiamati a reinterpretare i brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

Accanto alle esibizioni, spazio ai contributi di Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi e Mario Lavezzi. Interverranno anche il sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni: il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla.

La serata sarà preceduta da Che tempo che fa – Notizie, in onda dalle 20.25, con l’abituale approfondimento sull’attualità curato dal team del programma di Fabio Fazio.