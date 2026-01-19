Scontro tra treni in Andalusia: 39 morti e il racconto di una sopravvissuta

Lo scontro tra due treni in Andalusia ha lasciato decine di vittime e feriti. Una sopravvissuta racconta gli attimi davanti ai passeggeri agonizzanti, mentre i soccorsi scavano tra le lamiere ad Adamuz.

Il scontro tra treni avvenuto domenica nei pressi di Adamuz ha trasformato un viaggio di rientro in una tragedia collettiva. I convogli, ridotti a un ammasso di metallo, raccontano ancora la violenza dell’impatto che ha sconvolto l’intera comunità.

A parlare è Ana, una giovane passeggera che ha trovato la forza di raccontare ciò che ha visto. «Avevo davanti persone in condizioni disperate e capivo che non ce l’avrebbero fatta», ha detto tra le lacrime. Accanto a lei, la sorella è stata estratta dai vigili del fuoco e portata d’urgenza in ospedale.

Quel viaggio doveva essere un semplice ritorno a casa dopo un fine settimana in famiglia. Nell’incidente, però, Ana ha perso anche il suo cane Moro, che considerava parte integrante della famiglia. Un dolore che si aggiunge allo shock per le scene a cui è sopravvissuta.

Il bilancio ufficiale parla di 122 feriti complessivi. Di questi, 48 restano ricoverati, tra cui cinque minorenni. In terapia intensiva si trovano 11 adulti e un bambino, mentre 74 persone sono già state dimesse dopo le cure iniziali.

I morti accertati sono 39. Numeri che restituiscono la dimensione di una delle peggiori tragedie ferroviarie degli ultimi anni nella regione andalusa.

Le immagini diffuse dalla Guardia Civil mostrano carrozze accartocciate, vetri infranti e soccorritori al lavoro tra i detriti. Scenari che rendono evidente quanto sia stato complesso e rischioso l’intervento per salvare i passeggeri rimasti intrappolati.