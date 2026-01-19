Catania, tenta di soffocare la figlia neonata: intervento decisivo dei carabinieri

Home / Social News / Catania, tenta di soffocare la figlia neonata: intervento decisivo dei carabinieri

Una donna si è barricata in casa e ha tentato di soffocare la figlia di cinque mesi. L’allarme lanciato dalla sorella ha permesso ai carabinieri di intervenire in tempo, evitando una tragedia e avviando le cure per madre e bambina.