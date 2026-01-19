Catania, tenta di soffocare la figlia neonata: intervento decisivo dei carabinieri
Una donna si è barricata in casa e ha tentato di soffocare la figlia di cinque mesi. L’allarme lanciato dalla sorella ha permesso ai carabinieri di intervenire in tempo, evitando una tragedia e avviando le cure per madre e bambina.
Il pomeriggio di domenica a Catania ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando una giovane madre si è chiusa a chiave in camera con la figlia di appena cinque mesi, in evidente stato di agitazione.
A chiedere aiuto è stata la sorella, allarmata da un messaggio dai toni drammatici ricevuto poco prima. La donna parlava di un gesto estremo, lasciando intendere l’intenzione di farla finita insieme alla bambina.
Leggi anche Catania, tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: salvata dai carabinieri
I carabinieri del Radiomobile sono arrivati in pochi minuti, raggiungendo l’ultimo piano della palazzina e forzando la porta della stanza. All’interno hanno trovato la madre mentre tentava di soffocare la neonata con le mani e con un cuscino.
I militari sono riusciti a fermarla e a praticare subito le prime manovre di soccorso. La piccola ha ripreso conoscenza ed è stata affidata ai sanitari, che l’hanno trasportata all’ospedale San Marco per gli accertamenti in Pediatria. La madre è stata sottoposta a Tso e ricoverata nel reparto di Psichiatria per le valutazioni e le cure specialistiche.