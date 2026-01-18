Catania, tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: salvata dai carabinieri

Momenti di paura in un’abitazione di Catania: una madre, in evidente stato di agitazione, tenta di soffocare la figlia di cinque mesi. L’intervento rapido dei carabinieri evita il peggio.

L’allarme è scattato in un appartamento di Catania, dove una donna si era chiusa in camera con la neonata, premendo un cuscino sul volto della bambina. La situazione, segnata da forte tensione, ha richiesto un intervento immediato.

A chiedere aiuto è stata la sorella minorenne della donna, che ha contattato il numero di emergenza spiegando quanto stava accadendo all’interno dell’abitazione. La segnalazione ha permesso di attivare in pochi minuti la pattuglia del Radiomobile.

I militari, giunti sul posto, hanno forzato la porta della stanza e sono riusciti a bloccare la madre prima che le conseguenze diventassero irreversibili. La bambina è stata subito affidata alle cure del personale sanitario.

La piccola non ha riportato lesioni ed è risultata in buone condizioni di salute, mentre la donna, cittadina straniera, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per accertamenti medici e una valutazione psicologica.

Gli specialisti stanno esaminando il suo stato complessivo, considerato il forte turbamento mostrato durante l’intervento. Non viene esclusa l’ipotesi di un trattamento sanitario obbligatorio.

Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire con precisione l’accaduto e chiarire il contesto familiare e personale che ha portato all’episodio.