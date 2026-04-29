Chi è Massimo Bagnato arrestato a Roma, accuse di stalking dopo l'intervento dei carabinieri alla Balduina
Massimo Bagnato è stato fermato a Roma con l’accusa di stalking dopo essere stato trovato sotto casa dell’ex compagna alla Balduina. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una richiesta di aiuto della donna.
Massimo Bagnato, comico romano noto per le sue apparizioni televisive, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’episodio è avvenuto nel quartiere Balduina, a Roma, dove l’uomo è stato fermato nei pressi dell’abitazione della donna.
Secondo la ricostruzione, i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro sono intervenuti dopo una telefonata della vittima, che aveva segnalato la presenza dell’ex mentre rientrava a casa. Una volta sul posto, i militari hanno trovato Bagnato e la situazione è rapidamente degenerata.
L’uomo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi, rivolgendo frasi minacciose sia alla donna sia ai carabinieri. A quel punto è stato bloccato e ammanettato. Durante l’arresto avrebbe continuato a gridare contro l’ex compagna, indicando i polsi legati.
Portato negli uffici per gli accertamenti, il comico ha mantenuto un comportamento agitato anche nelle fasi successive. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.
Davanti al giudice, Bagnato ha ammesso di essersi presentato più volte sotto casa della donna o nei luoghi da lei frequentati, come la palestra. Ha però sostenuto di averlo fatto senza intenzioni minacciose, spiegando di voler chiarire i motivi della fine della relazione.
Nato a Roma nel 1972, Bagnato ha costruito la sua carriera nella comicità a partire dai primi anni Duemila. Il suo stile si distingue per un approccio surreale e per il coinvolgimento diretto del pubblico, reso celebre dal cosiddetto “tormentone del braccio”.
Nel corso degli anni ha partecipato a programmi come “Quelli che il calcio” su Rai 2 e ha raggiunto la popolarità con “Zelig”, entrando nel cast principale nel 2010 accanto a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ha inoltre condotto “Seratona” insieme a Thais Wiggers.
Più di recente è apparso in trasmissioni come “Bar Stella” con Stefano De Martino e nel “Festivallo” di Nino Frassica. Nel 2024 ha preso parte a “Tale e Quale Show” e nel 2025 al programma “Lol 5”, continuando parallelamente l’attività teatrale con spettacoli in tutta Italia.
Pedina per giorni lex fidanzata arrestato Bagnato, volto di Zelig
Notizie correlate
Catania, tenta di soffocare la figlia neonata: intervento decisivo dei carabinieri Una donna si è barricata in casa e ha tentato di soffocare la figlia di cinque mesi.
Roma - 22 anni in carcere per aver ucciso donna: arrestato di nuovo per stalking