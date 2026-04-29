Chi è Massimo Bagnato arrestato a Roma, accuse di stalking dopo l'intervento dei carabinieri alla Balduina

Massimo Bagnato è stato fermato a Roma con l’accusa di stalking dopo essere stato trovato sotto casa dell’ex compagna alla Balduina. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una richiesta di aiuto della donna.

Massimo Bagnato, comico romano noto per le sue apparizioni televisive, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’episodio è avvenuto nel quartiere Balduina, a Roma, dove l’uomo è stato fermato nei pressi dell’abitazione della donna.

Secondo la ricostruzione, i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro sono intervenuti dopo una telefonata della vittima, che aveva segnalato la presenza dell’ex mentre rientrava a casa. Una volta sul posto, i militari hanno trovato Bagnato e la situazione è rapidamente degenerata.

L’uomo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi, rivolgendo frasi minacciose sia alla donna sia ai carabinieri. A quel punto è stato bloccato e ammanettato. Durante l’arresto avrebbe continuato a gridare contro l’ex compagna, indicando i polsi legati.

Portato negli uffici per gli accertamenti, il comico ha mantenuto un comportamento agitato anche nelle fasi successive. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

Davanti al giudice, Bagnato ha ammesso di essersi presentato più volte sotto casa della donna o nei luoghi da lei frequentati, come la palestra. Ha però sostenuto di averlo fatto senza intenzioni minacciose, spiegando di voler chiarire i motivi della fine della relazione.

Nato a Roma nel 1972, Bagnato ha costruito la sua carriera nella comicità a partire dai primi anni Duemila. Il suo stile si distingue per un approccio surreale e per il coinvolgimento diretto del pubblico, reso celebre dal cosiddetto “tormentone del braccio”.

Nel corso degli anni ha partecipato a programmi come “Quelli che il calcio” su Rai 2 e ha raggiunto la popolarità con “Zelig”, entrando nel cast principale nel 2010 accanto a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ha inoltre condotto “Seratona” insieme a Thais Wiggers.

Più di recente è apparso in trasmissioni come “Bar Stella” con Stefano De Martino e nel “Festivallo” di Nino Frassica. Nel 2024 ha preso parte a “Tale e Quale Show” e nel 2025 al programma “Lol 5”, continuando parallelamente l’attività teatrale con spettacoli in tutta Italia.