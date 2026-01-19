Musetti-Collignon: orario, precedenti e diretta tv degli Australian Open

Lorenzo Musetti apre il suo cammino agli Australian Open contro Raphael Collignon. L’azzurro arriva a Melbourne dopo la finale di Hong Kong e con la fiducia di chi ha appena aggiornato il proprio miglior ranking.

Lorenzo Musetti torna protagonista sul cemento di Melbourne per il debutto nello Slam australiano. L’azzurro affronta il belga Raphael Collignon in un match che segna il primo confronto ufficiale tra i due nel circuito maggiore.

Il tennista toscano arriva all’appuntamento dopo la finale disputata a Hong Kong, torneo che ha inaugurato la sua stagione e gli ha permesso di raggiungere il miglior ranking in carriera, nonostante la sconfitta nell’ultimo atto contro Alexander Bublik.

L’incontro è in programma nella notte italiana tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima dell’1.30. Per entrambi si tratta di un banco di prova importante nel primo turno di uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La copertura degli Australian Open sarà accessibile inoltre attraverso le piattaforme Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.