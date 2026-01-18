Australian Open, Cobolli fuori al debutto contro Fery

Flavio Cobolli esce subito dagli Australian Open dopo una giornata complicata, segnata da problemi fisici e da una prestazione solida dell’avversario britannico Arthur Fery, capace di sfruttare ogni passaggio a vuoto dell’azzurro.

L’avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open si è interrotta al primo turno, in una domenica che ha regalato uno dei primi risultati inattesi dello Slam di Melbourne.

Il tennista italiano è stato sconfitto in tre set dal britannico Arthur Fery, numero 186 del ranking mondiale, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-1 dopo due ore e quattordici minuti di gioco.

Fin dalle prime fasi dell’incontro, Cobolli ha dovuto fare i conti con problemi intestinali che ne hanno limitato la mobilità e la continuità di rendimento, impedendogli di trovare ritmo e sicurezza nei colpi.

Dall’altra parte della rete, Fery ha mostrato un tennis ordinato e intelligente, alternando soluzioni e profondità per mettere costantemente sotto pressione l’azzurro.

Le maggiori difficoltà per Cobolli sono emerse soprattutto al servizio, fondamentale che non gli ha garantito i punti rapidi necessari per restare agganciato al match nei momenti chiave.

Fery, proveniente dalle qualificazioni, ha saputo leggere la partita con lucidità, approfittando delle incertezze dell’avversario e mantenendo alta l’intensità fino agli ultimi scambi.

Grazie a questa vittoria, il britannico ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso al secondo turno degli Australian Open, firmando uno dei risultati più significativi della sua giovane carriera.