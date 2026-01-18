Fognini e Pellegrini, selfie a Milano e ironia sulla gravidanza

Un incontro tra due icone dello sport italiano diventa virale per una battuta ironica, tra complicità, amicizia di lunga data e un riferimento alla gravidanza di Federica Pellegrini, ormai al settimo mese.

A Milano, durante un evento firmato EA7 Emporio Armani legato alle divise ufficiali del Team Italia per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Federica Pellegrini e Fabio Fognini si sono ritrovati dopo tempo. L’incontro ha riportato alla luce un rapporto costruito negli anni, fatto di stima reciproca e confidenza.

I due ex campioni hanno scambiato qualche parola lontano dai riflettori, prima di fermarsi per un selfie destinato ai social. Pellegrini ha accompagnato lo scatto con una battuta leggera, definendo Fognini “ballerino”, riferimento ironico alla sua recente esperienza televisiva.

La risposta dell’ex tennista non si è fatta attendere. Con tono scherzoso, ha replicato con un commento affettuoso rivolto al pancione della nuotatrice, oggi al settimo mese di gravidanza. Un siparietto che ha divertito i fan e confermato la naturalezza del loro legame.

Pellegrini ha poi raccontato in un’intervista televisiva che la nascita della bambina è prevista per aprile e avverrà tramite parto cesareo, aggiungendo alcuni dettagli sul momento personale che sta vivendo lontano dalle competizioni.