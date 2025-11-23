Ballando con le stelle, la scelta di Federica Pellegrini: tra Magnini e Fognini tifa per Fabio

Filippo Magnini o Fabio Fognini? La sfida che sta animando le serate di Ballando con le stelle coinvolge anche Federica Pellegrini, che dopo l’esperienza dello scorso anno continua a seguire il programma con entusiasmo.

L’ex campionessa di nuoto, seconda classificata nell’edizione precedente, ha invitato i suoi follower a sostenere il concorrente che preferisce. E, a sorpresa, non si tratta dell’ex partner Filippo Magnini. La loro relazione, durata dal 2011 al 2017 e terminata in modo turbolento, non sembra lasciare spazio a nostalgie.

Pellegrini ha invece espresso il proprio sostegno a Fabio Fognini, in gara insieme alla ballerina Giada Lini. Nelle sue storie Instagram ha condiviso un messaggio di incoraggiamento rivolto all’ex tennista, invitando il pubblico a votare.

Una scelta netta, che conferma come per la Divina oggi il tifo vada tutto a Fognini, lasciando nel passato ogni legame con Magnini.