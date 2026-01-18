Antonio e Cecilia Bigi morti nell'incidente tra Altamura e Laterza: tre giovani ricoverati in gravi condizioni

Home / Social News / Antonio e Cecilia Bigi morti nell'incidente tra Altamura e Laterza: tre giovani ricoverati in gravi condizioni

Una notte tra amici si è trasformata in tragedia sulla provinciale tra Altamura e Laterza: due giovani hanno perso la vita e altri tre lottano in ospedale dopo lo schianto di un Suv. Le indagini sono in corso.