Antonio e Cecilia Bigi morti nell'incidente tra Altamura e Laterza: tre giovani ricoverati in gravi condizioni
Una notte tra amici si è trasformata in tragedia sulla provinciale tra Altamura e Laterza: due giovani hanno perso la vita e altri tre lottano in ospedale dopo lo schianto di un Suv. Le indagini sono in corso.
Il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba sulla strada provinciale 41, che collega Altamura a Laterza, è salito a due vittime. Lo schianto, avvenuto poco prima delle otto, ha coinvolto un Suv con a bordo cinque ragazzi tra i 25 e i 27 anni.
Antonio Bigi, 21 anni, è morto sul colpo. Nel pomeriggio è arrivata la notizia del decesso anche della sorella Cecilia, di quattro anni più grande, ricoverata in condizioni disperate nel Policlinico di Bari a causa delle gravi lesioni riportate.
Leggi anche Incidente alla Trade Broker : Cinque lavoratori feriti tre in condizioni gravi
Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasferiti in diversi ospedali: due si trovano nell’Ospedale della Murgia di Altamura, uno al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Tutti restano in prognosi riservata, con un quadro clinico giudicato serio.
Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava rientrando dopo una serata trascorsa con amici quando il Suv di grossa cilindrata è uscito di strada per cause ancora da chiarire. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.