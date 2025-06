Incidente a Mugnano di Napoli: tre giovani in scooter contro due auto, gravi in ospedale

Un grave incidente stradale ha scosso Mugnano di Napoli, coinvolgendo tre giovani su uno scooter e due auto. Lo scontro, avvenuto nella notte, ha lasciato i ragazzi in gravi condizioni. I carabinieri sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e indagare sulle cause dell'incidente.

Grave incidente stradale nella notte a Mugnano di Napoli, dove uno scooter con tre giovani a bordo si è scontrato con due auto, provocando ferite molto gravi ai passeggeri del mezzo a due ruote.

Secondo le prime ricostruzioni, un Beverly con a bordo un ragazzo di 18 anni, una ragazza di 15 anni e un altro giovane di 16 anni si è scontrato con una Fiat Bravo guidata da un uomo di 52 anni. Dopo l’impatto iniziale, lo scooter ha urtato con violenza anche un veicolo parcheggiato lungo la strada.

Leggi anche Tragedia a San Giovanni in Persiceto: imprenditore muore in incidente causato da auto in fuga dai carabinieri

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri delle stazioni di Marano e Napoli, insieme al personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi. I tre giovani, tutti in condizioni critiche, sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli.

Gli adolescenti sono stati sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza per diverse fratture multiple. I medici hanno riservato la prognosi per tutti e tre i ragazzi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause precise dell’incidente.