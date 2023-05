Incidente alla Trade Broker : Cinque lavoratori feriti tre in condizioni gravi

Un tragico Incidente si è verificato venerdì pomeriggio alla Trade Broker, una fonderia situata a Casalbuttano, nella provincia di Cremona. Poco prima delle 15:00, una bombola utilizzata per pressurizzare il macchinario di presso-fusione dell'alluminio è esplosa, causando gravi danni e ferendo Cinque operai che si trovavano nelle vicinanze dell'impianto.

L'esplosione ha coinvolto anche alcune tubature, provocando la fuoriuscita di olio incandescente e frammenti metallici che hanno investito i lavoratori. L'allarme è scattato immediatamente, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il servizio di emergenza 118, inclusa un'elisoccorso.

I Cinque operai feriti sono stati prontamente trasportati nei principali ospedali della zona. Il caso più grave riguarda un 48enne bresciano, che è stato ricoverato presso il Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva del Niguarda. In condizioni serie si trovano anche un 67enne cremonese e un 38enne indiano residente nella provincia, i quali sono stati trasferiti in eliambulanza al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Parma. Al Maggiore di Cremona sono stati invece ricoverati un 39enne e un 38enne di nazionalità indiana, residenti nella provincia, che sono stati portati in ambulanza.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli ispettori dell'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, stanno indagando sull'Incidente. In seguito all'ordine del magistrato, l'azienda è stata temporaneamente posta sotto sequestro al fine di consentire tutte le indagini necessarie.

L'Incidente alla Trade Broker rappresenta un grave avvenimento sul luogo di lavoro, evidenziando l'importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme di protezione in ambito industriale. Sono in corso approfondite indagini per determinare le cause dell'esplosione e valutare eventuali responsabilità.

