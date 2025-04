Catania - Misterbianco, madre getta la figlia dal balcone: muore bimba di 7 mesi

Tragedia a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una madre di 40 anni ha lanciato la figlia di sette mesi dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto in via Marchese. La donna, che secondo le prime informazioni avrebbe sofferto di disturbi psichiatrici, è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La neonata è stata soccorsa dal personale del 118, ma è deceduta prima di arrivare in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori del nucleo operativo per i rilievi. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto.

