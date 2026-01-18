Referendum sulla giustizia, Fedez respinge le accuse: Mai testimonial del Sì

Fedez smentisce con durezza di essere legato al Sì nel referendum sulla giustizia e racconta come una richiesta insistente di commento si sia trasformata, a suo dire, in un articolo che lo dipinge come testimonial del governo.

“Una porcheria totalmente infondata”. Con queste parole Fedez liquida l’ipotesi di essere stato arruolato come volto a favore del referendum sulla giustizia. Il rapper contesta apertamente la ricostruzione che lo associa al Sì e parla di una narrazione priva di riscontri.

L’artista racconta di essere stato contattato più volte, durante il fine settimana, da un numero sconosciuto. Dopo aver chiesto chiarimenti via messaggio, avrebbe scoperto che si trattava di un giornalista interessato a conoscere la sua posizione sul referendum.

Fedez spiega di aver espresso il proprio fastidio per l’insistenza e di aver chiarito che, qualora avesse deciso di intervenire sull’argomento, lo avrebbe fatto esclusivamente attraverso i suoi canali ufficiali. A quel punto, secondo il suo racconto, la conversazione si sarebbe conclusa.

Il giorno successivo, però, il rapper dice di aver trovato un articolo che lo descriveva come un testimonial del Sì scelto dal governo, insinuando un suo coinvolgimento diretto nella campagna referendaria.

Da qui la reazione pubblica, affidata ai social, con cui Fedez denuncia quella che definisce una storia costruita e presentata come informazione. L’artista sottolinea di sentirsi costretto a smentire l’ennesimo racconto che, a suo giudizio, non trova alcun fondamento nei fatti.

Nel suo intervento, Fedez aggiunge che l’unico dato verificabile riguarda il suo podcast, dove finora sono intervenuti solo ospiti schierati per il No, come Gherardo Colombo e Nicola Gratteri.

Il rapper chiede quindi la pubblicazione di una smentita oppure, in alternativa, la diffusione delle prove a sostegno delle affermazioni riportate. Critica inoltre l’uso di un suo virgolettato che, a suo dire, lascerebbe intendere reticenze mai esistite.

Fedez conclude definendo l’intera vicenda un esempio preoccupante di come, secondo lui, possano nascere alcune notizie e di quale sia oggi lo stato dell’informazione italiana.